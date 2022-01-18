Пена неизвестного происхождения обнаружена на озере в Махачкале

Махачкала, 18 января. На берегу озера Ак-Гель в дагестанской столице обнаружена пена неизвестного происхождения. Информация о случившемся доведена до Росприроднадзора, сообщили ФАН в региональном минприроды.

В ведомстве уточнили, что пена белого цвета занимает часть поверхности и берега водного объекта. Ее природа пока не установлена, но налицо факт загрязнения озера.

«Проведен выезд на место, в ходе которого факт наличия пены у берега озера подтвердился. Водный объект является объектом федерального экологического надзора, поэтому информация о загрязнении направлена в управление Росприроднадзора РФ по Дагестану для принятия необходимых мер по установлению причин загрязнения», — отметили в минприроды республики.

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Озеро Ак-Гель находится на территории Махачкалы, примерно в километре от Каспийского моря. Водоем окружает множество многоквартирных домов, ряд предприятий и торговых объектов.

Ранее ФАН сообщал, что к Ак-Гелю был проложен четырехкилометровый водопровод для подпитки озера водой. Проект был реализован после жалоб общественников на то, что водоем высыхает.