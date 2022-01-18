Дагестан успешно внедрил практику выращивания капусты зимой

Махачкала, 18 января. На юге Дагестана внедряют практику выращивания капусты зимой. В эти дни в разгаре сбор урожая в Дербентском районе республики, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде.

«На юге Дагестана можно выращивать капусту практически круглый год. Сейчас идет сбор урожая белокочанной капусты в селе Джалган Дербентского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что на поле одного из местных хозяйств впервые была посажена капуста специально для получения урожая зимой. Эксперимент оказался успешным – фермер с каждого гектара получает почти 600 центнеров. Для сравнения средняя урожайность капусты в других регионах России составляет около 350 центнеров с гектара.

Как объяснили в минсельхозе республики, в холодное время отпадает необходимость химических обработок против вредителей.

«Полученная продукция отличается экологичностью, поскольку отпадает необходимость проведения химобработок. Поэтому наша продукция и ценится на рынке — прямо с поля она отгружается в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург», — отметили в аграрном ведомстве.

Дагестан — лидер по производству капусты в стране. Ежегодно в республике выращивается около 700 тысяч тонн этой культуры — это более 26% от общероссийского объема.

Ранее ФАН сообщал, что только на Левашинский и Акушинский районы Дагестана приходится 1% мирового производства капусты. Республика занимает лидирующие позиции в стране по валовому сбору овощей.