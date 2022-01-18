Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 11:56
11:56
Общество
Петербургский художник изобразил снежные проблемы города в формате комикса
11:53
Политика
Global Times: «устрашающая сила» обеспечит России победу в противостоянии с Западом
11:52
Общество
Чемпионат по метанию новогодних елок пройдет в Ростове-на-Дону
11:51
Общество
В Ростовской области запретили смеяться и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе
11:50
Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с COVID-19 из-за вспышки заражений в Петербурге
11:48
Происшествия
После сообщений о «минировании» школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану
11:47
Общество
Медики выявили 31 252 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки в России
11:46
Политика
Лукашенко заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция
11:45
Происшествия
В Москве задержали норвежского бизнесмена по запросу Интерпола
11:44
Экономика
Российских автомобилистов ожидают серьезные изменения в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дагестан успешно внедрил практику выращивания капусты зимой
Экономика
Дагестан успешно внедрил практику выращивания капусты зимой
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 18 января. На юге Дагестана внедряют практику выращивания капусты зимой. В эти дни в разгаре сбор урожая в Дербентском районе республики, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде.

«На юге Дагестана можно выращивать капусту практически круглый год. Сейчас идет сбор урожая белокочанной капусты в селе Джалган Дербентского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что на поле одного из местных хозяйств впервые была посажена капуста специально для получения урожая зимой. Эксперимент оказался успешным – фермер с каждого гектара получает почти 600 центнеров. Для сравнения средняя урожайность капусты в других регионах России составляет около 350 центнеров с гектара.

Как объяснили в минсельхозе республики, в холодное время отпадает необходимость химических обработок против вредителей.

«Полученная продукция отличается экологичностью, поскольку отпадает необходимость проведения химобработок. Поэтому наша продукция и ценится на рынке — прямо с поля она отгружается в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург», — отметили в аграрном ведомстве.

Дагестан — лидер по производству капусты в стране. Ежегодно в республике выращивается около 700 тысяч тонн этой культуры — это более 26% от общероссийского объема.

Ранее ФАН сообщал, что только на Левашинский и Акушинский районы Дагестана приходится 1% мирового производства капусты. Республика занимает лидирующие позиции в стране по валовому сбору овощей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Дагестан успешно внедрил практику выращивания капусты зимой
россия дагестан капуста
Комментировать