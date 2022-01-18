Глава района в Дагестане переизбран на новый срок, несмотря на уголовное дело

Махачкала, 18 января. Глава Шамильского района Дагестана Магомед Гасанов переизбран на новый срок. В это же время в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с земельным участком.

Как сообщили ФАН в региональном следственном управлении, глава муниципалитета еще в 2013 году подделал выписку из похозяйственной книги и оформил право собственности на земельный участок площадью 1,3 тыс. квадратных метров на территории села Хебда. Гасанов утверждал, что земля является его наследуемым владением.

«Подозреваемый незаконно приобрел право собственности на земельный участок рыночной стоимостью 274 тысячи рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в крупном размере и подделке официального документа. Следствие считает, что чиновник причинил ущерб муниципалитету.

В то же время, Гасанов успешно был переизбран на пост главы района, который он занимает с 2016 года. Его кандидатуру поддержали все присутствовавшие на голосовании депутаты районного собрания.

«Депутаты собрания депутатов Шамильского района в результате открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Гасанова», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в результате автоаварии скончался глава Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов. Он умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия.