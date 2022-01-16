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Врач из Дагестана предупредила вегетарианцев о риске возникновения малокровия

Общество
Врач из Дагестана предупредила вегетарианцев о риске возникновения малокровия
pixabay.com  / 

Махачкала, 15 января. Приверженность к вегетарианству и строгим диетам может привести к возникновению у человека малокровия (анемии). Об этом предупредила заведующая отделением гематологии республиканской клинической больницы в Дагестане Зухра Карабудагова.

По ее словам, анемию вызывает множество факторов, однако чаще всего это связано с кровопотерями и несбалансированным питанием. К последнему также относится вегетарианство и различные диеты, при которых организм человека не получает необходимые микроэлементы.

«Причин возникновения анемии много, это могут быть хронические и острые кровопотери, недоедание. Очень часто встречается фактор вегетарианства, когда пациенты не получают достаточно микроэлементов с пищей. Анемия возникает и вследствие диет, причем бывает она и у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как они вынуждены соблюдать строгие диеты», — сказала Карабудагова.

Малокровие характеризуется пониженным уровнем эритроцитов или гемоглобина в крови человека. Это приводит к ослаблению передачи кислорода в ткани организма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего к анемии приводит недостаток в пище железа, а также фолиевой кислоты и некоторых витаминов. По оценкам международного органа, малокровием в мире страдает около двух миллиардов человек, то есть порядка 30% населения планеты. У большинства из них наблюдается нехватка именно железа.

Ранее ФАН сообщал, что гастроэнтеролог детской республиканской клинической больницы в Дагестане Заира Ашурбекова советует кормить детей гречневой или овсяной кашей. По ее словам, манная каша — наименее полезная и при частом употреблении может даже вызывать запоры.

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россия дагестан вегетарианство диеты анемия малокровие
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