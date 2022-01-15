Власти Дагестана намерены потратить на 100-летие поэта Расула Гамзатова 8,8 млрд рублей

Махачкала, 15 января. Власти Дагестана планируют потратить на празднование юбилея поэта Расула Гамзатова более 8,5 миллиарда рублей. На эти средства предполагается построить и отремонтировать несколько театров, музеев, школ, дорог, памятников и водопроводов.

По словам премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова, всего в план празднования 100-летия Гамзатова в 2023 году включено более 70 различных мероприятий. На их реализацию потребуется 8,8 миллиарда рублей, более пяти миллиардов из которых региональные власти рассчитывают получить из федерального центра.

«План для рассмотрения возможностей финансирования будет направлен в Правительство России. Ориентировочный объем средств на его реализацию составляет 8,8 миллиарда рублей, в том числе 5,2 миллиарда рублей — средства федерального бюджета», — сказал Амирханов на совещании по подготовке к юбилею дагестанского поэта. Его слова передает пресс-служба республиканского правительства.

По ее данным, власти региона намерены за 650 миллионов рублей отремонтировать центральный проспект Махачкалы, названный именем Гамзатова. Также планируется провести ремонт в Русском и Аварском драмтеатрах, отреставрировать объекты и памятники культурного наследия в родном для Гамзатова Хунзахском районе. Кроме того, власти намерены построить и реконструировать несколько школ, детский сад, дороги, около десяти объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках празднования юбилея намечено поставить спектакль по поэме Гамзатова и показать его в различных регионах страны. В московском Кремле планируется организовать выставку изобразительного искусства Дагестана, а в Санкт-Петербурге — театрализованное представление.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Он умер в 2003 году в Москве, после чего был похоронен в Махачкале. Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Гамзатова.

Ранее ФАН сообщал, что имя Расула Гамзатова получил пограничный сторожевой корабль, поступивший в распоряжение Каспийской флотилии. Флаг судов погранвойск на нем подняли в присутствии дочери поэта Салихат Гамзатовой.