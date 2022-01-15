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Глава школьного родительского комитета в Махачкале вымогала у директора 1 млн рублей
Происшествия
Глава школьного родительского комитета в Махачкале вымогала у директора 1 млн рублей
Прокуратура Республики Коми  / 

Махачкала, 15 января. Председатель родительского комитета и заместитель директора одной из столичных школ в Дагестане вымогали более миллиона рублей у директора учебного заведения, угрожая распространением в соцсетях информации, способной нанести вред его репутации. Об этом ФАН сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, женщины вступили в сговор и потребовали у мужчины 1,2 миллиона рублей. Подозреваемым удалось получить от директора 400 тысяч рублей, после чего их задержала полиция.

«Председатель родительского комитета в сговоре с замдиректора по воспитательной работе требовала 1,2 миллиона рублей. Взамен она обещала не распространять информацию, которая могла бы испортить деловую репутацию потерпевшего», — отметили в МВД.

По словам задержанной женщины, директор и завуч школы не давали нормально учиться детям, из-за чего родители требовали от руководителя учебного заведения уволить своего заместителя. После этого глава родительского комитета стала угрожать распространением некой информации, которую и предложила выкупить за деньги.

Полиция продолжает расследование. По факту случившегося собран материал для принятия процессуального решения.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане будут судить участкового районного отдела МВД, вымогавшего у директора завода 24 миллиона рублей. По версии следствия он действовал в составе преступного сообщества, созданного экс-депутатом регионального парламента.

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Все новости / Происшествия / Глава школьного родительского комитета в Махачкале вымогала у директора 1 млн рублей
россия дагестан вымогательство родительский комитет директор школы
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