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Больные с симптомами «Омикрона» появились в Дагестане после новогодних праздников
Общество
Больные с симптомами «Омикрона» появились в Дагестане после новогодних праздников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 15 января. В больницы Дагестана стали поступать пациенты с симптомами, очень похожими на заражение Омикрон-штаммом коронавируса. По словам главного внештатного пульмонолога регионального минздрава Кубатая Масуева, такая картина наблюдается после новогодних выходных.

«Больные, которые сейчас поступают, после праздников, — с очень похожими симптомами: насморк, боли в горле, головная боль, не очень высокая температура, семейный характер заражения, в том числе детей. Заболевание протекает в точности, как простуда, но штамм более контагиозен, и никто не отменял летальность», — сказал профессор в эфире РГВК «Дагестан».

Масуев отметил, что многие стационары в республике не обладают достаточно мощными лабораториями для определения конкретного штамма коронавируса, которым заразился человек. При этом он призвал готовиться к кратному увеличению числа инфицированных в связи с распространением Омикрон-штамма.

В конце декабря управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщало, что на территории республики не зафиксировано ни одного случая заражения «Омикроном». При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России выявлено почти 800 инфицированных новым штаммом, в основном в Москве.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Башир Махачев заявил об уникальности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, она является единственной в мире, которая успешно справляется с «Омикроном».

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россия дагестан коронавирус covid-19 омикрон-штамм
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