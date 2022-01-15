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Подрядчик не проводил дезинфекцию против коронавируса в Махачкале в новогодние дни
Общество
Подрядчик не проводил дезинфекцию против коронавируса в Махачкале в новогодние дни
 /  Пресс-служба ЗВО

Махачкала, 15 января. В дни новогодних выходных в столице Дагестана не проводились работы по дезинфекции против коронавирусной инфекции. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там уточнили, что соответствующие работы должна была провести подрядная организация. По словам руководителя надзорного ведомства Николая Павлова, в Махачкале очаги заболевания не обрабатывались в начале года.

«В Махачкале организация, которая выиграла конкурс на обработки, в выходные дни не проводила дезинфекцию», — приводит пресс-служба ведомства его слова.

Весной 2020 года на фоне высоких показателей заболеваемости COVID-19 по поручению президента России МЧС направляло в Дагестан группу специалистов для масштабной дезинфекции. В специальных обработках участвовали около 150 человек и 30 единиц из Донского и Ногинского спасательных центров. Они провели дезинфекцию в социальных объектах, транспорте и в других зданиях.

Ранее ФАН сообщал, что на дислоцирующейся в Дагестане Каспийской флотилии сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу. Там привито 100% военнослужащих, гражданских и членов их семей, полностью ревакцинировано 70% от их общего числа.

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