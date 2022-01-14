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Дела о хищении 4 млрд рублей высокопоставленными лицами расследуют в Дагестане
Происшествия
Дела о хищении 4 млрд рублей высокопоставленными лицами расследуют в Дагестане
pixabay.com  / 

Махачкала, 14 января. В настоящее время в Дагестане правоохранителями расследуется несколько громких дел в отношении бывших министров и других высокопоставленных лиц. Общий ущерб по ним достигает четырех миллиардов рублей.

«В производстве правоохранительных органов Дагестана находится ряд многоэпизодных уголовных дел, возбужденных в отношении высокопоставленных должностных лиц региона, среди которых трое бывших министров, их заместители, начальники подразделений, должностные лица Росреестра и энергоснабжающих предприятий. Сумма ущерба по данным уголовным делам составляет около четырех миллиардов рублей», — сообщил прокурор Дагестана Алексей Ежов.

В качестве примера громкого дела с многомиллионными хищениями он привел расследование в отношении бывшего главы регионального минтруда Расула Ибрагимова. По данному делу обвиняется 25 человек, уточнил прокурор.

«Расследуется уголовное дело по факту хищения бывшим министром труда и социального развития и иными должностными лицами в составе преступного сообщества бюджетных средств на сумму более 600 миллионов рублей. По делу проходят 25 обвиняемых», — сказал Ежов.

Ибрагимов был задержан и арестован в апреле прошлого года по делу о хищениях социальных выплат. На момент задержания он занимал пост главы минтуризма республики. По данным следствия, Ибрагимов вместе с участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 годы похитил более 620 миллионов рублей, предназначенных для соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов.

Ранее ФАН сообщал, что за 11 месяцев 2021 года в Дагестане реальные сроки за совершенные коррупционные преступления получили более 15 человек. Всего в республике с января по ноябрь было выявлено около 700 преступлений этой направленности.

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россия дагестан хищение громкие дела
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