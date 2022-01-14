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Власти Дагестана займутся реабилитацией озер и источников питьевой воды
Общество
Власти Дагестана займутся реабилитацией озер и источников питьевой воды
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 14 января. В Дагестане под эгидой регионального отделения Русского географического общества (РГО) будет проведена реабилитация озер и источников питьевой воды. Об этом ФАН сообщил депутат Государственной думы от республики, член попечительского совета отделения РГО Абдулхаким Гаджиев.

«Совместно с ответственными структурами займемся проектами по реабилитации озер Приморского Дагестана и источников питьевой воды в республике», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что речь идет об активном внедрении научно обоснованных рекомендаций в проектирование природоохранных работ на озерах, а также полной инвентаризации источников воды. Соответствующие мероприятия будут проводить минприроды республики и Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН.

По словам Гаджиева, деятельность по реабилитации водных объектов и по ряду других направлений вошла в план работы попечительского совета на этот год. Всего в нем более 20 мероприятий, направленных на развитие экологии, туризма и других важных для региона сфер.

«Все эти мероприятия важны для Дагестана, так как принесут только пользу экономике и в целом обществу. Те же водные объекты — это одновременно обеспечение населения качественной питьевой водой и развитие рыбохозяйственной отрасли, опять же туризма», — подчеркнул депутат.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане проложили водопровод к мелеющему озеру Ак-Гель. Работы были проведены за счет меценатов.

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Все новости / Общество / Власти Дагестана займутся реабилитацией озер и источников питьевой воды
россия русское географическое общество дагестан экология абдулхаким гаджиев
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