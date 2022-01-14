Мечеть полностью сгорела в Дагестане

Махачкала, 14 января. В Хасавюртовском районе полностью сгорела мечеть площадью почти 400 квадратных метров, сообщили ФАН в региональном МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным чрезвычайного ведомства, возгорание произошло на территории населенного пункта Новая Цолода. Во время происшествия в мечети никого не было.

«По прибытии дежурного караула мечеть полностью сгорела на площади 375 квадратных метров. Пострадавших нет, в мечети никого не было», — отметили в МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что пожар произошел на коньячном заводе в дагестанском Дербенте. Жертв среди населения и работников предприятия не было.