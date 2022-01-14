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Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
adminmr.ru  /  Официальный сайт Магарамкентского Района

Махачкала, 14 января. На уложенной месяц назад новой водопроводной трубе в Магарамкентском районе Дагестана произошло уже пять прорывов. Власти муниципалитета пригласили представителей завода-изготовителя для устранения проблемы.

Линия водовода, питающего пять сел района, была построена в середине прошлого века. Как сообщили ФАН в администрации, в начале декабря 2021 года на ней был полностью заменен участок длиной около 300 метров.

«В первой декаде декабря за счет бюджета района в рамках реализации поручений главы Дагестана на данном участке протяженностью 300 метров был производен фронт работ по замене ветхих труб», — отметили в пресс-службе.

Однако, как утверждает председатель собрания депутатов села Гильяр Абубакар Ханмагомедов, с момента установки новой трубы ее прорывало уже пять раз. По его словам, изделие не выдерживает давления воды.

«После каждого запуска воды на следующее утро прорывает. Новая труба. Прорывает уже в пятый раз за последний месяц», — рассказал Ханмагомедов в эфире телеканала ННТ.

После очередной аварии на участке, произошедшей в начале января, республиканской прокуратурой была организована проверка по факту отключения водоснабжения в пяти населенных пунктах. Тогда без воды остались села Гильяр, Джепель, Куйсун, Гапцах, а также районный центр — Магарамкент.

«По факту эксплуатации изношенного водопровода без своевременного проведения ремонтных работ главе муниципалитета внесено представление», — сообщили ФАН в надзорном ведомстве.

Власти Магарамкентского района не исключают, что причиной частых прорывов на водопроводе может быть бракованная труба. С целью устранения проблемы на место приглашены представители завода-изготовителя.

«На место ремонтных работ были приглашены представители завода, которые изучали причину прорыва новых труб», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане проложили водопровод к мелеющему озеру Ак-Гель. Работы были проведены за счет меценатов.

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Все новости / Происшествия / Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
россия дагестан прорыв трубы магарамкентский район
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