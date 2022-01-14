Две женщины погибли в Дагестане от отравления газом из-за отсутствия в доме дымохода

Махачкала, 14 января. В дагестанском селе Бабаюрт угарным газом отравились четыре человека, двое из которых погибли, сообщили ФАН в региональном следственном управлении и прокуратуре республики. Причиной трагедии стало отсутствие дымохода в комнате.

К отравлению людей привело скопление газа в помещении одного из частных домов села вследствие неправильной эксплуатации газового обогревателя. Следователи полагают, что при его установке к агрегату не был подключен дымоход для отвода угарного газа. В результате погибли 22-летняя женщина и девушка в возрасте 17 лет, 24-летний мужчина с ребенком оказались в реанимации.

«В процессе эксплуатации газового обогревателя произошло скопление угарного газа», — отметили в следственном управлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают лицо, производившее установку газового оборудования в доме.

Сообщение об отравлении людей проверяет прокуратура Дагестана. Также надзорный орган взял на контроль расследование дела.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из многоквартирных домов дагестанского Каспийска произошел взрыв газа. В результате инцидента тогда пострадали три человека, в том числе ребенок.