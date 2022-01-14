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Энтузиасты опубликовали видео с точной копией Махачкалы в игре Minecraft
Технологии
Энтузиасты опубликовали видео с точной копией Махачкалы в игре Minecraft
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 14 января. В популярной компьютерной игре Minecraft появилась точная копия столицы Дагестана. На ее создание игрок киберкоманды Team Spirit, уроженец Махачкалы Магомед Халилов пожертвовал 10 тысяч рублей.

Копия города создана командой энтузиастов TeamCIS в рамках проекта BuildTheEarth. Они занимаются созданием цифровых моделей различных городов России и других стран СНГ в Minecraft. Все копии делаются в масштабе 1:1.

Работа над созданием копии Махачкалы началась в октябре прошлого года после пожертвования Халилова, который за несколько дней до этого в составе своей команды стал чемпионом мира по игре Dota 2. Тогда команда выиграла более 18 миллионов долларов.

Модель дагестанской столицы создана с высокой точностью. В нее вошли все известные достопримечательности города, дома и административные здания, а также магазины, рестораны, деревья и другие элементы окружающей среды.

Ранее ФАН сообщал, что Халилов не знает, на что потратит свою часть выигрыша. Его одноклубники озвучивали планы приобретения жилья для своих родственников и даже домашних питомцев.

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россия дагестан махачкала minecraft team spirit
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