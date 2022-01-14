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Глава Дагестана обратил внимание на «вакуум» между чиновниками разных уровней
Общество
Глава Дагестана обратил внимание на «вакуум» между чиновниками разных уровней
president.e-dag.ru  /  Официальный сайт главы Республики Дагестан

Махачкала, 14 января. Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что полезные инициативы, исходящие от населения, часто не доходят до центров принятия решений. По его мнению, это происходит из-за вакуума между чиновниками разных уровней.

«У нас иногда инициативы меркнут. Есть инициатива от людей, есть некий уровень принятия решений, и дальше эти инициативы не идут, потому что потом следует пустой пласт, а над ним идет другой уровень чиновников и принятия решений. Между ними — пустота, она не позволяет реальные проблемы доносить до тех, кто принимает решения уже капитально и жестко», — сказал руководитель региона на заседании попечительского совета отделения Русского географического общества в Дагестане.

Меликов обратился к органам исполнительной власти республики с требованием постоянно мониторить общественные инициативы. Полезные идеи должны доводиться до властей, уверен глава региона.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Народного собрания Дагестана Гасан Османов предложил покатать местных чиновников на инвалидных колясках по улицам Махачкалы. Он заявил, что так они поймут, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, и действительно займутся созданием доступной среды для инвалидов.

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россия дагестан чиновники меликов инициативы
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