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Более 100 соток земли было выведено из обанкротившегося госпредприятия в Дагестане
Экономика
Более 100 соток земли было выведено из обанкротившегося госпредприятия в Дагестане
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 11 января. Из признанного банкротом ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МПАТП) ранее было выведено более 100 соток земли. Это почти половина всей его территории.

По словам члена общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, в настоящее время власти республики намерены вернуть эти земли. Соответствующее поручение ответственным лицам было дано премьер-министром региона Абдулпатахом Амирхановым на совещании, посвященном вопросу функционирования общественного транспорта.

«Дано поручение принять законные меры для возврата выведенной земли из данного предприятия, так как из 2,5 гектара осталось 1,4 гектара», — сообщил общественник, принявший участие в совещании.

Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2 было признано банкротом в 2019 году. С начала 2021 года оно перестало осуществлять перевозки, сославшись на финансовое положение.

Как отмечает пресс-служба правительства Дагестана, на совещании под руководством Амирханова были озвучены факты незаконного заключения сделок бывшим руководством предприятия. Часть из них проводилась без согласования с минимуществом республики, которое выступает собственником имущества МПАТП.

Ранее ФАН сообщал, что автотранспортное предприятие в Махачкале было признано банкротом из-за задолженности по налогам на сумму почти 200 миллионов рублей. В настоящее время конкурсное производство в его отношении еще не завершено.

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Все новости / Экономика / Более 100 соток земли было выведено из обанкротившегося госпредприятия в Дагестане
россия земля дагестан банкрот автотранспортное предприятие
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