Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:12
16:12
Происшествия
В Киеве рецидивисты избили известного журналиста Андрея Куликова
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дагестанские спасатели из «Лизы Алерт» призвали не ждать три дня при пропаже человека
Общество
Дагестанские спасатели из «Лизы Алерт» призвали не ждать три дня при пропаже человека
khasrayon.ru  /  Официальный сайт МО "Хасавюртовский район"

Махачкала, 11 января. Представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Дагестане Даниял Османов призвал людей при пропаже близких незамедлительно обращаться в полицию или к волонтерам. По его словам, очень важно приступить к поискам как можно раньше, а не ждать несколько дней.

«Огромная просьба к людям: если у вас пропал человек, то не тяните, сразу обратитесь в полицию, к волонтерам. Мы вам обязательно поможем. Нет никаких трех дней, которые нужно ждать. Это важно особенно в зимнее время, когда каждый час очень дорог», — сказал Османов.

На сегодняшний день отряд «Лиза Алерт» имеет свои представительства в 63 регионах России. В Дагестане он работает с 2019 года. По итогам проведенного в конце 2021 года региональным минмолодежи конкурса «Доброволец года» Османов стал обладателем его «Гран-при».

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Дагестане объявила о пропаже трехлетнего мальчика. Его искали правоохранители и волонтеры в Хасавюртовском районе республики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дагестанские спасатели из «Лизы Алерт» призвали не ждать три дня при пропаже человека
россия дагестан лиза алерт поиск пропавших
Комментировать