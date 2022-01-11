Дагестанские спасатели из «Лизы Алерт» призвали не ждать три дня при пропаже человека

Махачкала, 11 января. Представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Дагестане Даниял Османов призвал людей при пропаже близких незамедлительно обращаться в полицию или к волонтерам. По его словам, очень важно приступить к поискам как можно раньше, а не ждать несколько дней.

«Огромная просьба к людям: если у вас пропал человек, то не тяните, сразу обратитесь в полицию, к волонтерам. Мы вам обязательно поможем. Нет никаких трех дней, которые нужно ждать. Это важно особенно в зимнее время, когда каждый час очень дорог», — сказал Османов.

На сегодняшний день отряд «Лиза Алерт» имеет свои представительства в 63 регионах России. В Дагестане он работает с 2019 года. По итогам проведенного в конце 2021 года региональным минмолодежи конкурса «Доброволец года» Османов стал обладателем его «Гран-при».

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Дагестане объявила о пропаже трехлетнего мальчика. Его искали правоохранители и волонтеры в Хасавюртовском районе республики.