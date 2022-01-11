Замглавы УФСИН Дагестана объяснил, почему в тюрьмах республики невозможны пытки

Махачкала, 11 января. Случаи применения пыток в отношении заключенных исправительных учреждений в Дагестане исключены, считает заместитель начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аликади Магомедов. По его словам, в тюрьмах республики тщательно контролируется каждое действие сотрудника учреждения.

Магомедов объяснил, что в колониях установлены камеры видеонаблюдения, также каждый работник носит специальный видеорегистратор. Таким образом, все действия сотрудников УФСИН находятся под постоянным наблюдением, что исключает возможность применения пыток в отношении заключенных.

«В условиях наших исправительных учреждений я уверен, что такие случаи просто невозможны. Современные условия практически исключают какие-либо неправомерные действия со стороны сотрудников, поскольку практически все помещения и территории исправительных учреждений находятся под видеонаблюдением, у всех сотрудников дежурной смены имеются видеорегистраторы. Все действия осуществляются под видеозапись, и у нас есть возможность все эти записи анализировать», — сказал Магомедов.

Он добавил, что управлением тщательно рассматривается каждый случай применения спецсредств или физической силы. По всем этим фактам, даже правомерным, проводятся служебные проверки.

В начале декабря прошлого года эксперт совета при президенте России по правам человека Гасан Айгунов заявлял, что за последние десять лет в Дагестане не выявлено ни одного случая применения пыток в отношении заключенных.

Ранее ФАН сообщал, что Айгунов назвал изолятор временного содержания в дагестанском селе Кумух лучшим на юге России. Он отметил, что это учреждение соответствуют европейским нормам пенитенциарной системы.