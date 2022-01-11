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Отец Хабиба Нурмагомедова играл в футбол на профессиональном уровне на Украине
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова играл в футбол на профессиональном уровне на Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Махачкала, 11 января. Заслуженный тренер России, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов также играл в футбол на профессиональном уровне. На Украине он выступал за один из клубов первой лиги, рассказал президент федерации футбола Махачкалы Джамал Генжеханов.

Он не уточнил, когда и за какую именно команду играл Нурмагомедов-старший. При этом Генжеханов заверил, что добившийся больших успехов в самбо и смешанных единоборствах тренер понимал футбол и имел свои взгляды на процесс подготовки игроков.

«Абдулманапа Магомедовича я знал очень хорошо, с ним всегда очень приятно было общаться. Он в свое время играл на Украине в первой лиге. В футболе он разбирался, имел свои взгляды, все время говорил, что надо более жестко готовить ребят в плане физики», — сказал глава махачкалинской федерации футбола в эфире РГВК «Дагестан».

Абдулманап Нурмагомедов в 1987 году закончил Полтавский кооперативный институт. Часть его жизни прошла на Украине, где он стал чемпионом по дзюдо и самбо.

В 2019 году Нурмагомедов был включен в Книгу рекордов России как человек, воспитавший наибольшее количество чемпионов мира по боевому самбо — 18. Он умер в Москве в июле 2020 года после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН сообщал, что совет Нурмагомедова, данный бойцу смешанных единоборств Магомедрасулу Хасбулаеву несколько лет назад, помог завоевать ему титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA). По словам спортсмена, прославленный тренер многое предсказал еще в 2017 году.

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футбол россия украина дагестан абдулманап нурмагомедов
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