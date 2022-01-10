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Коллективный иммунитет от COVID-19 сформировался в Каспийской флотилии в Дагестане
Общество
Коллективный иммунитет от COVID-19 сформировался в Каспийской флотилии в Дагестане
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 10 января. На дислоцирующейся в Дагестане Каспийской флотилии сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Там привито 100% военнослужащих, гражданских и членов их семей, полностью ревакцинировано 70% от их общего числа.

«За последнее время военнослужащих Каспийской флотилии с признаками заболевания COVID-19 медицинскими специалистами выявлено не было», — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Там уточнили, что прививки от коронавируса получает не только личный состав флотилии, но и члены семей военнослужащих, а также гражданский персонал. Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который повторно получили почти все военные и гражданские Каспийской флотилии.

В целом в Дагестане против COVID-19 привито почти 843 тысячи человек. Это составляет около 47% от всего населения, подлежащего вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан. В первую очередь это касалось занятых в сфере торговли и транспорта.

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россия дагестан каспийская флотилия коронавирус covid-19 коллективный иммунитет
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