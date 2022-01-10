Мужчина в Татарстане забил до смерти свою мать и расчленил ее тело

Казань, 10 января. Житель города Чистополя в Татарстане забил до смерти собственную мать, с которой распивал спиртное, после чего расчленил ее тело и спрятал останки в лесопарке. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

Как полагает следствие, во время новогодних выходных дней 38-летний мужчина распивал алкоголь с матерью. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил руками и ногами 61-летнюю женщину. Проснувшись утром, он обнаружил ее мертвой, после чего расчленил тело и спрятал останки. Их позднее обнаружили местные жители, выгуливавшие собак.

«Он нанес женщине множественные удары руками и ногами. Утром он обнаружил потерпевшую мертвой, после чего расчленил тело и спрятал в лесопосадках на территории города», — отметили в ведомстве.

Позднее мужчина был задержан и признался в содеянном. Следователи предъявили ему обвинение по статье об убийстве, а суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что уроженец Волгоградской области обвиняется в убийстве 90-летней женщины в поселке Аксубаево Аксубаевского района Татарстана. Он также украл у нее 85 тысяч рублей.