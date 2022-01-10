Власти Дагестана призвали учителей и родителей готовиться к честной сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Махачкала, 10 января. Минобрнауки Дагестана призвал преподавателей и родителей школьников готовиться к добросовестной сдаче Единого и Основного государственных экзаменов. В противном случае нарушителей будут ожидать серьезные последствия, заявил первый замглавы ведомства Магомед Абидов.

«Очень важно, чтобы наши дети, учителя, родители были настроены на правильный порядок сдачи этих экзаменов. Расчет на какие-то разные пути, не входящие в регламент организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или Основного государственного экзамена (ОГЭ), чреват серьезными последствиями», — предупредил чиновник в эфире РГВК «Дагестан».

В сентябре прошлого года министр образования республики Яхья Бучаев заявлял, что в регионе удалось добиться проведения единого госэкзамена без существенных нарушений. Однако итоговая аттестация девятиклассников все еще проходит без должного контроля. В связи с этим властями было принято решение о проведении ОГЭ для выпускников девятых классов в дагестанских школах под видеонаблюдением. Также к процессу проведения экзаменов будут привлечены волонтеры.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские вузы не планируют отказываться от системы ЕГЭ и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. В минобрнауки республики отмечали, что ЕГЭ зарекомендовал себя как инструмент объективный оценки знаний учащихся.