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Документальный спектакль о жизни героя Нурбагандова показывает театр в Дагестане
Общество
Документальный спектакль о жизни героя Нурбагандова показывает театр в Дагестане
kumukteatr.ru  /  Кумыкский театр

Махачкала, 10 января. Кумыкский музыкально-драматический театр в Дагестане продолжает показ спектакля «Работаем, брат!» о полицейском, герое России Магомеде Нурбагандове. Следующее представление намечено на 19 января.

Как отметили в самом театре, постановка основана на реальных документах и рассказах друзей и знакомых Нурбагандова. Авторы спектакля постарались исключить художественный вымысел и максимально точно передать события из жизни героя.

«Театрализованное представление «Работаем, брат!» написано на реальных жизненных событиях, рассказанных друзьями и знакомыми Нурбагандова», — отметили в кумыкском театре.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был убит боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 около села Сергокала в июле 2016 года. Узнав, что Магомед Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев покинуть ряды полиции и отказаться от борьбы с бандформированиями. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее ему посмертно указом президента РФ было присвоено звание Героя России.

Ранее ФАН сообщал, что отбывающий тюремный срок за убийство Нурбагандова боевик Азиз Джамалутдинов заявил о своем раскаянии. Он объяснил свои поступки «юношеской глупостью» и призвал взрослых говорить с молодежью о вреде терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия магомед нурбагандов дагестан театр спектакль
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