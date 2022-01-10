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Временно приостановлено авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном
Происшествия
Временно приостановлено авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном
pxhere.com  / 

Махачкала, 10 января. Авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном временно прервано. Ближайшие рейсы из столицы северокавказской республики в Актау отменены, сообщили ФАН в аэропорту Махачкалы.

«Из аэропорта Махачкалы рейсы осуществлялись в Актау. Авиасообщение временно приостановлено», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые протесты, вызванные резким повышение цен на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозене, но быстро распространились на другие города страны, в том числе Нур-Султан, Алма-Ату и Актау. В отдельных случаях протесты сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с правительственными силами. По просьбе властей в Казахстан были введены силы ОДКБ.

Регулярное авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном было возобновлено в конце декабря. До этого оно также было приостановлено из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что из Махачкалы будут осуществляться авиарейсы в узбекский город Бухара. Первый самолет в этом направлении отправится 20 января.

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