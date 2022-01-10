Дагестанский бизнес обвинил энергетиков в «грубости и наглости»

Махачкала, 10 января. Бизнес-сообщество Дагестана недовольно работой энергетических компаний в республике, отдельные сотрудники которых грубо разговаривают с предпринимателями. Постоянные отключения электричества не дают развиваться бизнесу, считает зампред комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству регионального парламента, глава местного отделения общественной организации «Опора России» Зульгимар Тагибова.

«Никто не отвечает за то, что бизнес сидит без света, не может работать, но своевременную оплату требуют. При этом сотрудники энергетических компаний приходят, пугают отключениями, если будет день-два просрочки. Очень нагло и грубо общаются с бизнесом», — заявила депутат в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Тагибовой, предпринимательское сообщество республики неоднократно обращалось к энергетикам с просьбой обеспечить стабильное электроснабжение. Однако ситуация пока так и не улучшилась.

«Мы больше полугода бьемся, пишем письма в энергетические компании о том, что нам очень сложно так работать. Идут постоянные отключения, они днями могут оставить бизнес без света и даже не извиниться», — сказала парламентарий.

Ранее ФАН сообщал, что электроэнергетический комплекс Дагестана будет передан под управление ПАО «Россети». Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции.