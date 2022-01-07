Махачкалинское «Динамо» возглавил работник кафедры футбола Белградского университета

Махачкала, 7 января. Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» из дагестанской столицы назначен сербский специалист, ассистент профессора на кафедре футбола факультета спорта и физкультуры университета в Белграде Горан Алексич. Ранее он работал тренером в пермском «Амкаре» и ряде женских команд.

«Махачкалинское «Динамо» возглавил 51-летний сербский специалист Горан Алексич», — сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

Алексич в разное время работал в штабе сборной Сербии, китайском клубе «Чанчунь Ятай», армянском «Пюнике», а также в «Амкаре», где помогал нынешнему президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиеву.

В активе сербского специалиста две победы в чемпионате России и один завоеванный кубок страны в качестве главного тренера женской команды из Перми «Звезда-2005». Он является выпускником факультета спорта и физической культуры Белградского университета, где с 2008 года работает на кафедре футбола.

В пресс-службе «Динамо» уточнили, что предыдущий наставник команды Гаджи Магомедов продолжит работу в тренерском штабе. Он станет помощником Алексича.

В настоящее время клуб из Махачкалы выступает во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. После 18 сыгранных матчей нынешнего сезона команда занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата четыре балла.

Ранее ФАН сообщал, что Республика Дагестан вошла в состав учредителей московского футбольного клуба «Динамо». Региональное минспорта должно было определить представителя республики в организации.