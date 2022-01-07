Общественники в Дагестане намерены судиться с городским судом из-за отсутствия пандуса

Махачкала, 7 января. Общественник, инвалид-колясочник из Дагестана Сабрина Алиева вместе с другими активистами намерена обратиться в суд в связи с отсутствием пандуса у ворот здания городского суда в Каспийске. Общественники планируют судиться с мэрией города и самим судом.

«Поехали в Каспийск, чтобы оценить насколько плачевна ситуация с доступной средой. Нашли много нарушений, будем писать жалобы. У ворот городского суда тоже не было пандуса. В этот суд мы будем подавать иск на администрацию Каспийска, если они раньше не решат проблему. Потом подадим и на сам суд. В суд. Доступная среда должна быть везде», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram общественной организации «Монитор пациента».

В ноябре прошлого года у Сабрины Алиевой произошел конфликт с ОАО «Махачкалаводоканал». Тогда суд удовлетворил ее иск к компании, обязав установить пандус, а также выплатить девять тысяч рублей. Через некоторое время проживающая в доме своего отца Алиева получила документ от ОАО «Махачкалаводоканал», в котором утверждалось, что она обязана выплатить долг за потребленную воду в размере чуть менее десяти тысяч рублей. Девушка утверждала, что никакой задолженности нет, а приложенный компанией акт о якобы сорванной пломбе на счетчике с подписью ее отца сфабрикован.

Позднее в ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов, который на одном из совещаний раскритиковал действия «Махачкалаводоканала», назвав их недопустимыми и постыдными. После этого представители компании извинились перед Алиевой и установили у входа в здание пандус. Помимо этого, был уволен работник организации, еще двое сотрудников получили выговоры.

Ранее ФАН сообщал, что созданный 12 лет назад совет при главе Дагестана по делам инвалидов за время своего существования созывался всего около трех раз. Однако, по словам заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Хайбулы Магомедова, в настоящее время власти республики начали обращать определенное внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья.