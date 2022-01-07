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Власти Дагестана запустят 28 автобусов из-за отказа от перевозок предприятия-банкрота
Общество
Власти Дагестана запустят 28 автобусов из-за отказа от перевозок предприятия-банкрота
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Махачкала, 7 января. Власти Дагестана запустят дополнительно 20 автобусов и восемь троллейбусов по маршрутам, с которых из-за банкротства перевозчика сошел транспорт.

Речь идет о ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МПАТП), которое осуществляло перевозки по двум маршрутам: между столицей республики и городом Каспийском, а также внутри Махачкалы.

По словам главы регионального минтранса Ширухана Гаджимурадова, по этим маршрутам с понедельника начнут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы. Он заверил, что жители не испытают неудобств.

«Проблем с перевозками пассажиров на этих двух маршрутах у нас не будет. Это я могу гарантированно сказать. Принято решение, что с 10 января дополнительно выйдут 20 автобусов. Есть второй маршрут — между Махачкалой и Каспийском, там будет добавлено восемь троллейбусов», — рассказал врио министра в эфире РГВК «Дагестан».

Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2 было признано банкротом в 2019 году. С начала 2021 года оно перестало осуществлять перевозки, сославшись на финансовое положение. Ситуацию взяло на контроль руководство республики.

Ранее ФАН сообщал, что МПАТП было признано банкротом из-за задолженности по налогам на сумму почти 200 миллионов рублей. В настоящее время конкурсное производство в отношении предприятия еще не завершено.

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россия дагестан банкротство автобусы троллейбусы автотранспортное предприятие
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