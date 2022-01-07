ФАН выяснил подробности банкротства автотранспортного предприятия в Махачкале

Махачкала, 7 января. ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МПАТП) было признано банкротом за долги по налогам в сумме почти 200 миллионов рублей, сообщили ФАН в арбитражном суде Дагестана. В настоящее время процедура банкротства предприятия не завершена.

Как отметили в суде, с заявлением о признании несостоятельным транспортного предприятия еще в 2017 году обратилась Федеральная налоговая служба. В результате МПАТП было признано банкротом в судебном порядке.

«Федеральная налоговая служба России 12 сентября 2017 года обратилась в арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» в связи с наличием непогашенной мерами принудительного исполнения задолженности по налогам, пени и штрафам в общей сумме 198 552 232, 54 рубля», — рассказали в пресс-службе суда.

Там добавили, что летом 2018 года в отношении предприятия было введено наблюдение и утвержден временный управляющий. В марте 2019 года оно было признано банкротом, а введенное тогда конкурсное производство продолжается до сих пор. В последний раз процедура была продлена 25 ноября 2021 года на шесть месяцев.

«Не в полном объеме выполнены необходимые мероприятия в ходе конкурсного производства, конкурсная масса не сформирована, кредиторская задолженность должником не погашена, имущество не реализовано, расчеты с кредиторами не завершены. Суд определил продлить срок конкурсного производства на шесть месяцев, назначить судебное заседание на 24 мая 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

МПАТП осуществляло автобусные пассажирские перевозки между городами Махачкала и Каспийск, а также на одном из внутригородских маршрутов в столице Дагестана. С начала года предприятие заявило, что из-за банкротства далее не может выполнять перевозки. Ситуацию взяло на контроль руководство республики.

Ранее ФАН сообщал, что за 11 месяцев 2021 года число заявлений о признании банкротами юридических лиц в Дагестане возросло в 2,1 раза. За этот период от предпринимателей и компаний в арбитражный суд республики поступило 413 заявлений о банкротстве, за весь 2020 год — 196.