Росгвардия: гражданское оружие в Дагестане применяется в основном для нападения

Махачкала, 7 января. Гражданское оружие в Дагестане в основном применяется не для самообороны, а для нападения, заявил заместитель начальника регионального управления Росгвардии Навруз Гусейнов. Он назвал это нонсенсом и заверил, что ситуацию удастся переломить благодаря совершенствованию законодательства в этой сфере.

По словам Гусейнова, в 2021 году жители Дагестана, имеющие зарегистрированное оружие, применили его более 70 раз. При этом было установлено, что почти во всех случаях граждане действовали в целях нападения.

«У нас в республике оружие, в том числе травматические пистолеты, в прошлом году применялось свыше 70 раз. Из них подтвержденных случаев самообороны практически нет. То есть, по большому счету, оно используется не для обороны, а для нападения. Это нонсенс, такого не должно быть. Оружие дается для обороны, а не для нападения на кого-то», — сказал замглавы управления Росгвардии в эфире ГТРК «Дагестан».

Гусейнов отметил, что для выправления ситуации правоохранителями проводится профилактическая работа. В частности каждому владельцу гражданского оружия вручаются специальные памятки, в которых указано, в каких случаях допустимо его применение.

Он отметил, что для упорядочения отношений в этой сфере в федеральное законодательство внесены определенные изменения. Так, с июля ужесточаются правила получения лицензии на ношения оружия. Согласно нововведениям, оружием не смогут владеть лица, неоднократно совершившие определенные административные правонарушения, а также судимые, даже если судимость погашена.

По данным, озвученным Гусейновым, в Дагестане зарегистрировано около 120 тысяч единиц гражданского оружия. Оно находится у 90 тысяч владельцев.

Ранее ФАН сообщал, что до конца 2023 года жители Дагестана могут добровольно сдать в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе хранящиеся у них незаконно. При этом граждане будут освобождены от ответственности и получат определенную сумму денег за сданное оружие.