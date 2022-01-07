Власти передадут энергетический комплекс Дагестана в ведение «Россетей»

Махачкала, 7 января. Электроэнергетический комплекс Дагестана будет передан под управление ПАО «Россети». Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции, заявил премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов.

«Задача, поставленная президентом, говорит о том, что необходимо консолидировать сети под управление крупнейшей электросетевой компании ПАО «Россети». Это позволит утвердить высокие стандарты управления электрическими сетями», — передает его слова пресс-служба регионального правительства.

В декабре в ходе большой пресс-конференции Путина журналист из Дагестана обратился к главе государства с просьбой оказать содействие в наведении порядка в энергетической сфере региона. В частности он отметил, что в республике часто наблюдаются перебои в электроснабжении. По словам Амирханова, в настоящее время передачей электроэнергии в Дагестане занимаются восемь организаций. Кроме того, часть сетевого комплекса относится к категории бесхозяйных.

«Все поручения президента, связанные с нормализацией ситуации в энергетическом комплексе республики, будут исполнены в срок. Совместно с ПАО «Россети» нами будет проработан вопрос об объединении на базе крупнейших организаций электрических сетей республики», — заверил председатель республиканского правительства.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Махачкалы обвинила филиал «Россетей» в бездействии, из-за чего несколько суток более 50 тысяч жителей города оставались без света. На это специалисты «Дагэнерго» ответили, что проводят работы по восстановлению электроэнергии даже на бесхозяйных объектах.