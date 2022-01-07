Глава Кумторкалинского района Дагестана умер после ДТП

Махачкала, 7 января. В Дагестане в результате автоаварии скончался глава Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там уточнили, что дорожно-транспортное происшествие с участием Абдурагимова произошло накануне вечером. Он был госпитализирован, но умер через несколько часов, несмотря на старания врачей.

«Сегодня утром оборвалась жизнь и.о. главы Кумторкалинского района Дагира Абдрурагимова. Вечером 6 января после аварии Абдурагимов был прооперирован, он ушел из жизни, не приходя в сознание», — отметили в пресс-службе.

Абдурагимов возглавил Кумторкалинский района в июне прошлого года после того, как руководивший муниципалитетом Салим Токаев ушел в отставку. До этого Абдурагимов был заместителем главы района.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане скончался заместитель регионального управления МЧС России Олег Халилов. В ведомстве отмечали, что он болел.