Директор сельской школы в Дагестане нашла потенциального преемника Хабиба Нурмагомедова

Махачкала, 6 января. Как считает директор школы в селе Кироваул Кизилюртовского района Париза Элендулаева, ее 13-летний ученик Магомедрасул Магомедов обладает теми же задатками, что и известный боец Хабиб Нурмагомедов. Чемпион также в свое время учился в этой образовательной организации.

«Хабиб и Магомедрасул очень похожи. На что я обратила внимание — тогда Хабиб был серьезным, не по-детски серьезным, организованным, дисциплинированным, ответственным, исполнительным. Магомедрасул точно такой же», — сказала Элендулаева в эфире РГВК «Дагестан».

Магомедрасул Магомедов с раннего детства занимается волной борьбой и даже владеет чемпионским поясом местной борцовской лиги Wolnik. На его счету также достижение, которое вошло в Книгу рекордов России — в конце прошлого года он установил рекорд, поднявшись и спустившись семь раз в течение пяти минут по девятиметровому канату на высоте более двух тысяч метров на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Ранее ФАН сообщал, что Хабиб Нурмагомедов занялся производством сыра из овечьего молока. На своей странице в Instagram он публиковал фотографию с продуктом собственного производства.