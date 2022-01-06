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Не собиравшийся годами совет по делам инвалидов в Дагестане будет заседать раз в полгода
Общество
Не собиравшийся годами совет по делам инвалидов в Дагестане будет заседать раз в полгода
pxhere.com  / 

Махачкала, 6 января. Почти не созывавшийся в течение 12 лет совет при главе Дагестана по делам инвалидов отныне будет собираться дважды в год. Об этом ФАН сообщил руководитель общественной организации «Молодые инвалиды», заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Хайбула Магомедов.

Он подтвердил, что созданный в 2009 году совет с тех пор собирался на заседания всего около трех раз. Однако на последней встрече, состоявшейся 3 декабря прошлого года, было принято решение созывать совет каждые шесть месяцев.

«На заседании было принято решение о том, что совет будет созываться в год два раза. Предварительно, в декабре и июне», — сказал Магомедов.

Собеседник ФАН затруднился назвать причины, по которым совету за 12 лет удалось собраться всего несколько раз. При этом он обратил внимание на то, что на заседании в начале декабря глава Дагестана Сергей Меликов дал ряд поручений по организации доступной среды для инвалидов в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что помощник генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Абубакар Курбанисмаилов призвал руководство Махачкалы уделять больше внимания инвалидам. При этом сама компания недавно подверглась критике со стороны главы Дагестана за необоснованно начисленный штраф на инвалида-колясочника.

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россия дагестан инвалиды
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