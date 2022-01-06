Все прозрачно: в Дагестане построили новое здание ГИБДД без кабинетов

Махачкала, 6 января. В Дагестане открыли новое здание межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) ГИБДД, построенное без кабинетов. Все услуги автолюбителям будут оказываться сотрудниками МВД на огороженных прозрачными перегородками рабочих местах, что максимально исключит фактор недобросовестного предоставления услуг.

Новое здание построено в Хасавюртовском районе Дагестана, в нем будут обслуживаться граждане северной зоны республики. В нем оборудован лишь один кабинет начальника МРЭО, стены в котором изготовлены из прозрачного материала.

«Здесь мы организовали всю работу по принципу одного помещения, здесь не будет больше кабинетов. Есть только кабинет начальника, чтобы гражданские видели, чем он занимается, а он видел, чем занимаются наши сотрудники. Это исключает всякого рода ненужные и раздражающие наших граждан факторы, все будет на виду», — передает слова главы МВД по Дагестану Абдурашида Магомедова пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что новое здание оборудовано современной техникой. Все желающие смогут в нем зарегистрировать свои транспортные средства, сдать экзамены на право управления транспортным средством или получить водительские права.

Ранее ФАН сообщал, что семь жителей Сергокалинского района Дагестана смогли получить водительские права, имея психические расстройства и заболевания нервной системы. После этого прокуратура республики через суд добивалась прекращения действия этих удостоверений.