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Дагестан открывает авиасообщение с Бухарой
Общество
Дагестан открывает авиасообщение с Бухарой
sukhoi.org  /  Пресс-служба ПАО «Компания «Сухой»

Махачкала, 6 января. Столицу Дагестана и узбекский город Бухара свяжет прямое авиасообщение. Об этом ФАН сообщили в аэропорту Махачкалы.

Там уточнили, что первый самолет отправится в Узбекистан 20 января. Рейсы будут осуществляться на регулярной основе авиакомпанией Red Wings.

«С 20 января из международного аэропорта Махачкалы начинаются вылеты в Бухару — один из древнейших городов Узбекистана и Центральной Азии», — отметили в воздушной гавани.

Вылеты будут производиться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Длительность полета составит около 2,5 часа.

Ранее ФАН сообщал, что из Махачкалы открываются авиаперелеты в Баку. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

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