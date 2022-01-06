Власти Дагестана в несколько раз увеличили стоимость выкупаемого у населения оружия

Махачкала, 6 января. Власти Дагестана в среднем в три раза увеличили стоимость оружия, выкупаемого у населения при добровольной сдаче. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до конца 2023 года граждане могут добровольно сдать в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе хранящиеся у них незаконно. При этом они будут освобождены от ответственности и получат определенную сумму денег за сданное оружие.

«Правительство Дагестана постановляет провести с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2023 года на территории республики операцию «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе незаконно хранящихся. Провести агитационную работу с разъяснением порядка освобождения граждан от ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в тексте постановления.

При этом с 1 января 2022 года значительно увеличена стоимость выкупаемого у населения оружия. В частности за каждый сданный пистолет гражданин будет получать 55 тысяч рублей, а не 15 тысяч, как ранее. Кроме того, стоимость выкупаемого автомата возросла с 20 тысяч до 80 тысяч рублей, пулемета — с 25 тысяч до 75 тысяч рублей, винтовки — с 25 тысяч до 60 тысяч рублей, пистолетов кустарного производства — с двух тысяч до 10 тысяч рублей. В то же время, если раньше все патроны выкупались по цене пять рублей за штуку, то теперь за боеприпасы до 12,7 калибра граждане смогут получить по 15 рублей, а за более крупные — по 150 рублей за штуку.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские полицейские обнаружили в доме 67-летнего жителя республики нелегальную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Она располагалась в подсобном помещении дома в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района, в котором проживал мужчина.