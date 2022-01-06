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Депутат Госдумы Умаханов восхищен реконструкцией центральной улицы в Махачкале
Общество
Депутат Госдумы Умаханов восхищен реконструкцией центральной улицы в Махачкале
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 6 января. Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов заявил, что шокирован результатом реконструкции улицы имени Коркмасова в дагестанской столице. Он высоко оценил качество проведенных работ.

«Проведена очень хорошая работа, качество — неплохое. Я как человек, имеющий 20-летний стаж работы главой города Хасавюрта, в шоке. Действительно, все рассчитано», — сказал Умаханов в ходе осмотра улицы с мэром Махачкалы Салманом Дадаевым. Слова парламентария приводит РГВК «Дагестан».

Улица Коркмасова — одна из центральных в Махачкале. В рамках ее реконструкции слаботочные сети переносят под землю, ремонтируют проезжую часть, инженерные сети, фасады многоквартирных домов, расширяют тротуары и проводят другие работы. В настоящее время завершена реконструкция участка от пересечения с улицей Толстого до улицы Дахадаева.

Умаханов в период с 1997 по 2015 годы возглавлял город Хасавюрт. После этого он работал министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, был полномочным представителем главы республики в Северном территориальном округе и советником руководителя региона. В 2021 году Умаханов избран депутатом Госдумы.

Ранее ФАН сообщал, что власти Махачкалы запретят парковать автотранспорт на улице Коркмасова. Также на ней обустроят дорожку для движения велосипедистов.

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россия дагестан махачкала депутат умаханов реконструкция улицы
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