Дагестанские спасатели ищут двух пропавших на Каспии рыбаков

Махачкала, 6 января. В Дагестане спасатели вторые сутки продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в Каспийском море. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, двое мужчин в Кизлярском районе вышли в море 4 января. По состоянию на настоящий момент, об их местонахождении ничего не известно.

«Двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, они до сих пор не вернулись и связь с ними отсутствует», — отметили в МЧС.

Там уточнили, что к поискам пропавших привлечены спасатели и работники Госинспекции по маломерным судам. В работах задействованы около десяти человек и спецтехника и плавсредства.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана более полутора месяца искали четырехлетнего мальчика, пропавшего из дома в городе Хасавюрте. В поисковой операции были задействованы волонтеры и почти все ведомства силового блока.