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Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
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Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
Происшествия
Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Махачкала, 3 января. В столице Дагестана возле своего дома неизвестными застрелен учредитель строительной компании Мурадхан Ризаев, который подозревается в хищении более полумиллиарда рублей. Эти средства несколько лет назад были выделены на реализацию программы по переселению из аварийного жилья.

«Сегодня, 3 января, возле своего дома в Махачкале был убит учредитель ООО «Гранит» Мурадхан Ризаев», — сообщает газета «Черновик» со ссылкой на родственников жертвы.

По данным издания, в Ризаева выстрелили несколько раз после того, как он вышел из дома. Там же и нашли его тело.

Компания «Гранит» Ризаева в 2016-2017 годах участвовала в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Махачкале. Позднее он был задержан и обвинен в хищении 576 миллионов рублей из республиканского бюджета, выделенных на реализацию указанной программы. Ризаева приговорили к 4,5 годам лишения свободы, однако впоследствии кассационный суд в Пятигорске отменил это решение и направил материалы дела на новое рассмотрение.

Ранее ФАН сообщал, что в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе ссоры смертельно ранил ножом одноклассника. По факту убийства следователями было возбуждено уголовное дело.

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россия убийство дагестан хищение бюджетных средств переселение из аварийного жилья ризаев
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