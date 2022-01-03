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Спустя восемь месяцев жители 11 домов в Махачкале получили горячую воду
Общество
Спустя восемь месяцев жители 11 домов в Махачкале получили горячую воду
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 января. Жителям 11 многоквартирных домов в столице Дагестана возобновили подачу горячей воды, которую они не получали с весны 2021 года. Об этом ФАН сообщили в госжилинспекции республики.

В пресс-службе ведомства пояснили, что несколько домов, расположенных на улицах Циолковского, Салаватова и Абубакарова, ранее получали горячую воду из геотермального источника. В прошлом году было принято решение его перекрыть и обеспечить водоснабжение посредством котельной. Она требовала реконструкции, которая затянулась и не была завершена до начала осенне-зимнего периода. Поэтому жителям указанных многоквартирных домов возобновили подачу теплой воды из геотермального источника.

«Горячую воду подключили через геотермальный источник, который ранее отключали. С него же подают воду и сейчас. После реконструкции котельной на улице Циолковского планируется запустить водоснабжение, которого не было примерно с весны 2021 года», — рассказали в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Ранее руководитель ведомства Сергей Касьянов отмечал, что указанная котельная обеспечит теплой водой более 150 помещений в 11 многоквартирных домах. По его словам, ее реконструкция затянулась из-за упущений со стороны органов местного самоуправления.

Ранее ФАН сообщал, что жители свыше 40 многоквартирных домов в Дагестане испытывали проблемы с теплоснабжением почти три недели. Отопление в дома трех городов республики подали ближе к концу ноября.

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россия дагестан горячая вода котельная водоснабжение геотермальные источники
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