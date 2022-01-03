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Ежемесячные стипендии в Дагестане получают 170 спортсменов-инвалидов
Общество
Ежемесячные стипендии в Дагестане получают 170 спортсменов-инвалидов
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Махачкала, 3 января. В Дагестане 170 спортсменов-инвалидов получают стипендии по результатам выступлений на различных соревнованиях. Об этом ФАН сообщили в региональном минспорте.

В ведомстве уточнили, что размер выплаты у каждого из них разный и зависит от конкретных спортивных достижений. При этом учитываются результаты выступлений людей с ограниченными возможностями здоровья на олимпийских играх, а также на чемпионах и первенствах России, Европы и мира.

«В Дагестане 170 спортсменов-инвалидов получают ежемесячные стипендии за высокие достижения на первенствах и чемпионатах России, Европы, мира и на олимпийских играх. В 2021 году получали те, кто показал высокие результаты в 2020 году, соответственно, в 2022 году будут получать те, кто выступал в прошлом году», — отметили в минспорте республики.

На прошедшей в 2021 году в Токио Паралимпиаде спортсмены-инвалиды из Дагестана завоевали одну золотую и три бронзовые медали. В метании клаба лучший результат среди всех участников показал Муса Таймазов, третьими в тхэквондо стали Даниил Сидоров и Зайнутдин Атаев, а также дзюдоист Анатолий Шевченко.

По словам первого заместителя главы минспорта Дагестана Зайнала Салаутдинова, всего физкультурой и спортом в республике занимаются более девяти тысяч инвалидов. Из них свыше четырех тысяч — систематически и числятся в группах подготовки.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020-2021 годах девять человек с инвалидностью в Дагестане получили господдержку на создание собственного бизнеса. Каждому из них было выделено чуть менее 150 тысяч рублей.

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россия дагестан стипендии инвалиды олимпиада в токио
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