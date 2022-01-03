Дагестанский флеболог назвал простые способы профилактики варикоза

Махачкала, 3 января. Контрастный душ и воздушное положение ног во время отдыха препятствуют развитию варикозного расширения вен, считает сердечно-сосудистый хирург, флеболог Сулейман Агаев. Для профилактики он также посоветовал занятия спортом.

«Самое важное в профилактике варикоза — вести активный образ жизни, заниматься спортом, принимать контрастный душ, воздушное положение ног во время сна и отдыха», — сказал специалист из Дагестана.

Агаев также призвал не лечить варикоз народными способами. Он обратил внимание на то, что они могут лишь снять симптомы заболевания, но не побороть его причины.

Варикозное расширение вен приводит к расширению или деформации сосудов, а в последующем — к застою крови и тромбам. Принято считать, что варикоз возникает из-за чрезмерной или же недостаточной физической нагрузки, а также избыточного веса или наследственности. Как правило, этому заболеванию больше подвержены женщины.

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