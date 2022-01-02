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Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
Общество
Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
wikipedia.org  /  Shuvaev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 2 января. Обучение актеров лезгинской студии из Дагестана в Театральном институте им. Б. Щукина в Москве обойдется государству в 20 миллионов рублей. Это следует из слов директора Государственного лезгинского музыкально-драматического театра в Дербенте Динары Эминовой.

«Это будут десять молодых ребят, курс будет состоять из десяти человек. По окончании четырехгодичного обучения они получат профессиональное образование по специальности «Актерское искусство», специалитет — «Артист драмы». Это целевое обучение, государство его оплатит — по 500 тысяч рублей в год на человека», — сообщила Эминова в эфире ГТРК «Дагестан».

Договоренность между Театральным институтом и властями Дагестана о создании лезгинской студии была достигнута в 2021 году. В настоящее время в республике продолжается прием заявок на целевое обучение в Москве, которое должно начаться в наступившем году. После завершения обучения все десять актеров обязуются не менее пяти лет отработать в лезгинском драмтеатре в Дербенте.

В конце декабря в Махачкале состоялась встреча премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова с ректором Театрального института им. Б. Щукина, народным артистом России Евгением Князевым. На ней председатель республиканского правительства заявил, что все выпускники лезгинской студии по возвращении из Москвы в Дербент будут обеспечены жильем.

Ранее ФАН сообщал, что не менее 50 хлебопекарных предприятий в Дагестане получат субсидии из федерального центра для компенсации части затрат на реализацию продукции. Всего на эти цели в республику было направлено порядка 80 миллионов рублей.

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россия дагестан театральный институт имени Щукина лезгинская студия стоимость обучения
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