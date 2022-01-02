Власти Дагестана планируют построить четыре реабилитационных центра для инвалидов

Махачкала, 2 января. В течение двух-трех лет в Дагестане будут построены четыре реабилитационных центра для инвалидов. По словам заместителя главы минтруда республики Абдулкерима Абдуллаева, три из них будут предназначены для детей, еще один — для взрослых.

Возведение центров планируется в северной, центральной и южной частях республики. Учреждение для инвалидов взрослого возраста власти намерены построить неподалеку от Махачкалы — в Карабудахкентском районе.

«Взрослый центр, вероятнее всего, будет в Карабудахкентском районе. Там есть общество инвалидов-ампутантов «Весна», где имеется соответствующая территория. По поводу Кизляра, Дербента и Ахтынского района, планируется строительство детских реабилитационных центров», — рассказал заместитель министра в эфире РГВК «Дагестан».

По словам Абдуллаева, в настоящее время ведутся подготовительные работы и определяются источники их финансирования. В целом минтруд Дагестана планирует завершить строительство центров в течение трех лет.

«Сейчас мы ведем работу, чтобы получить софинансирование из федерального бюджета. Должна быть сформирована необходимая документация. Центры будут построены в течение двух, максимум трех лет. Глава Дагестана очень жестко поставил задачу, и мы будем ее реализовывать», — добавил чиновник.

Ранее ФАН сообщал, что, по словам заместителя председателя отделения Всероссийского общества слепых Хайбулы Магомедова, созданный 12 лет назад совет при главе Дагестана по делам инвалидов за время своего существования созывался всего около трех раз. Однако в настоящее время власти республики начали обращать определенное внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья, уточнил он.