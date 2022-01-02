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Филиал «Россетей» в Дагестане объяснил, как формируется зарплата у работников компании
Экономика
Филиал «Россетей» в Дагестане объяснил, как формируется зарплата у работников компании
vpes.ru  / 

Махачкала, 2 января. Размер заработной платы работников дагестанского филиала «Россетей» в основном зависит от тарифа на электроэнергию в регионе, сообщили ФАН в «Дагэнерго». При этом стоимость соответствующих услуг в республике традиционно одна из самых низких в стране.

«Фонд оплаты труда работников филиала ПАО «Россети Северный  Кавказ» — «Дагэнерго» формируется в пределах средств, утвержденных в тарифах за счет себестоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии и прочих видов деятельности, а также прибыли в части статей, входящих в заработную плату в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации», — отметили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что средняя зарплата электромонтеров «Дагэнерго» за ноябрь 2021 года составила 24 490 рублей.

В начале прошлого года в компании сообщали, что в Дагестане установлен самый низкий тариф на электроэнергию среди регионов Юга и Северного Кавказа. В первом полугодии для сельского населения он составлял 1,89 рубля за киловатт-час, для городского — 2,7 рубля за киловатт-час.

Согласно расчетам Федеральной антимонопольной службой России, тарифы на электроэнергию в стране в июле 2022 года повысятся максимум на 5%. При этом самыми низкими они останутся в Иркутской области, Хакасии и Дагестане — 1,27 рубля, 2,44 рубля и 2,97 рубля за киловатт-час соответственно.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия дагестанской столицы обвинила филиал «Россетей» в бездействии, из-за чего несколько суток более 50 тысяч жителей города оставались без света. На это специалисты «Дагэнерго» ответили, что проводят работы по восстановлению электроэнергии в Махачкале, несмотря на то, что сетевой комплекс города не находится в собственности компании.

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россия дагестан зарплата россети тариф на электроэнергию
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