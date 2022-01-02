Стал известен любимый футбольный клуб главы Дагестана Меликова

Махачкала, 2 января. Глава Дагестана Сергей Меликов очень любит футбол и является болельщиком московского «Динамо», заявил бывший вице-президент «Анжи» и соучредитель махачкалинского «Динамо» Зайдин Джамбулатов. Благодаря поддержке руководителя республики в регионе сейчас активно развивается футбол, считает он.

«Глава республики — искренний болельщик московского «Динамо». Он понимает, что Дагестан без футбола существовать просто не имеет права, поэтому в этой части есть не просто серьезные подвижки, а видно профессиональное отношение со стороны руководства», — сказал в эфире РГВК «Дагестан» Джамбулатов, в настоящее время занимающий пост ректора Дагестанского государственного аграрного университета.

В последние годы северокавказскую республику представляют сразу три клуба во второй российской Футбольной национальной лиге: «Анжи», «Легион Динамо» и «Махачкала». Летом 2021 года последний сменил название на «Динамо» и получил финансовую поддержку от властей региона. Клуб также обращался к руководителю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому и получил право использовать соответствующий бренд.

В сентябре Республика Дагестан вошла в состав учредителей московского «Динамо». Соответствующие полномочия правительством республики были возложены на региональное минспорта.

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может стать игроком «Легиона Динамо». Предполагается, что спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату.