Дагестанцев предупредили о проблемах с получением субсидий на оплату коммунальных услуг

Махачкала, 2 января. Часть жителей Дагестана не получила и рискует не получить в наступившем году положенные им законом субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. По словам руководителя республиканской госжилинспекции Сергея Касьянова, это связано с отсутствием необходимых данных в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

«Я уверен, что многие подавали документы на получение жилищной субсидии, но ввиду того, что отсутствует информация в ГИС ЖКХ, наши собственники помещений в многоквартирных домах не могут получить субсидию», — сказал Касьянов в эфире РГВК «Дагестан».

Он пояснил, что система должна пополняться сведениями, которые предоставляют органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Однако, как признался главный жилищный инспектор региона, этот процесс в Дагестане идет с большим трудом.

Более того, теперь у граждан появилась возможность получать жилищную субсидию в электронном виде, не предоставляя в специализированные органы документы, подтверждающие право на эту меру поддержки. С начала года вся необходимая информация запрашивается в автоматическом режиме в ГИС ЖКХ, но из-за отсутствия в ней сведений жители Дагестана снова могут остаться без компенсаций и субсидий, предупредил Касьянов.

«В случае если не будет актуализирована, будет отсутствовать полнота наполнения информации ее поставщиками в ГИС ЖКХ, то у нас есть риск, что жители республики могут остаться без данной меры социальной поддержки», — отметил руководитель инспекции.

В середине декабря на совещании у главы Дагестана Касьянов докладывал, что более пяти тысяч домов региона внесены в систему с грубыми ошибками. Также имеются расхождения между фактическим количеством жилого фонда и информацией в системе.

Ранее ФАН сообщал, что в период с 2015 по 2021 годы более 600 инвалидов и семей с детьми-инвалидами в Дагестане получили субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты каждому получателю составлял не менее 500 тысяч рублей.