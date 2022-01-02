Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 13:36
13:33
Общество
МЧС России опровергло свою причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде Апофис
13:31
Экономика
Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году
13:28
Происшествия
Три человека стали жертвами непогоды в Египте
13:26
Весь мир
Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет
13:24
Общество
Неорганизованная проверка QR-кодов в петербургских ТЦ привела к огромным очередям
13:23
Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота после модернизации
13:18
Происшествия
Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в ретро-клубе
13:18
Спорт
Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»
13:15
Политика
Читатели Le Figaro восхитились новогодним обращением Путина к россиянам
13:13
Общество
Стал известен любимый футбольный клуб главы Дагестана Меликова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дагестанцев предупредили о проблемах с получением субсидий на оплату коммунальных услуг
Общество
Дагестанцев предупредили о проблемах с получением субсидий на оплату коммунальных услуг
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 2 января. Часть жителей Дагестана не получила и рискует не получить в наступившем году положенные им законом субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. По словам руководителя республиканской госжилинспекции Сергея Касьянова, это связано с отсутствием необходимых данных в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

«Я уверен, что многие подавали документы на получение жилищной субсидии, но ввиду того, что отсутствует информация в ГИС ЖКХ, наши собственники помещений в многоквартирных домах не могут получить субсидию», — сказал Касьянов в эфире РГВК «Дагестан».

Он пояснил, что система должна пополняться сведениями, которые предоставляют органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Однако, как признался главный жилищный инспектор региона, этот процесс в Дагестане идет с большим трудом.

Более того, теперь у граждан появилась возможность получать жилищную субсидию в электронном виде, не предоставляя в специализированные органы документы, подтверждающие право на эту меру поддержки. С начала года вся необходимая информация запрашивается в автоматическом режиме в ГИС ЖКХ, но из-за отсутствия в ней сведений жители Дагестана снова могут остаться без компенсаций и субсидий, предупредил Касьянов.

«В случае если не будет актуализирована, будет отсутствовать полнота наполнения информации ее поставщиками в ГИС ЖКХ, то у нас есть риск, что жители республики могут остаться без данной меры социальной поддержки», — отметил руководитель инспекции.

В середине декабря на совещании у главы Дагестана Касьянов докладывал, что более пяти тысяч домов региона внесены в систему с грубыми ошибками. Также имеются расхождения между фактическим количеством жилого фонда и информацией в системе.

Ранее ФАН сообщал, что в период с 2015 по 2021 годы более 600 инвалидов и семей с детьми-инвалидами в Дагестане получили субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты каждому получателю составлял не менее 500 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дагестанцев предупредили о проблемах с получением субсидий на оплату коммунальных услуг
россия дагестан гис жкх субсидия на квартплату
Комментировать