Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи», соучредитель махачкалинского «Динамо» и ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов считает, что у сборной России мало шансов оказаться на чемпионате мира 2022 года в Катаре. По его словам, в предстоящих стыковых матчах команде почти нечего предложить соперникам.

Джамбулатов отметил, что состав национальной сборной слишком предсказуемый и не несет в себе каких-то угроз для оппонентов. По мнению специалиста, игроки уже не смогут прибавить в технике или скорости.

«Состав сборной, который сейчас играет, не внушает доверия. Он уже просчитан нашими соперниками, там нет неожиданностей. Физики мы не добавим, новых технарей там не появится, новых скоростей я не вижу», — сказал футбольный функционер.

Официальный сайт РФС / Пресс-служба РФС

При этом Джамбулатов обратил внимание на роль главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он выразил надежду на то, что наставник сможет предложить какие-то тактические ходы.

«Решение по назначению Карпина — хорошее. У него есть определенный запас, который, я надеюсь, он реализует в матчах с командой Польши. Правда, за счет каких тактических решений он собирается продвигаться, мне не понятно, хотя я не великий специалист в этом вопросе», — отметил Джамбулатов.

Федеральное агентство новостей /

Сборная России в числе 12 команд поборется за три путевки в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В первом стыковом матче 24 марта ей предстоит сыграть против польской команды, а в случае успеха — 29 марта сразиться с победителем противостояния Чехии и Швеции.

Ранее ФАН сообщал, что президент дагестанского клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов назвал экс-тренера сборной России Станислава Черчесова немного высокомерным. По его словам, на фоне Черчесова Карпин вызывает симпатию.