Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 03:20
03:03
Общество
МВД: паспорт нужно заменить при наличии в нем непредусмотренных законом сведений
02:58
Общество
Биолог Баранова назвала людей со второй и четвертой группами крови уязвимыми для COVID-19
02:49
Общество
Ученый Бессонов опроверг утверждение об опасности продуктов с «ешками» в составе
02:24
Общество
Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза
02:01
Общество
Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды
02:00
Спорт
Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
01:31
Политика
Байден и Зеленский обсудили меры по укреплению доверия во время телефонной беседы
01:11
Общество
Диетолог Бишоп-Симо: набранные за праздники килограммы могут задержаться надолго
01:10
Общество
Онищенко допустил завершении пандемии коронавируса к маю
01:06
Общество
Биолог Баранова: «Дельта» и «Омикрон» будут терзать человечество одновременно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира

Спорт
Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи», соучредитель махачкалинского «Динамо» и ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов считает, что у сборной России мало шансов оказаться на чемпионате мира 2022 года в Катаре. По его словам, в предстоящих стыковых матчах команде почти нечего предложить соперникам.

Джамбулатов отметил, что состав национальной сборной слишком предсказуемый и не несет в себе каких-то угроз для оппонентов. По мнению специалиста, игроки уже не смогут прибавить в технике или скорости.

«Состав сборной, который сейчас играет, не внушает доверия. Он уже просчитан нашими соперниками, там нет неожиданностей. Физики мы не добавим, новых технарей там не появится, новых скоростей я не вижу», — сказал футбольный функционер.

Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
Официальный сайт РФС / Пресс-служба РФС

При этом Джамбулатов обратил внимание на роль главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он выразил надежду на то, что наставник сможет предложить какие-то тактические ходы.

«Решение по назначению Карпина — хорошее. У него есть определенный запас, который, я надеюсь, он реализует в матчах с командой Польши. Правда, за счет каких тактических решений он собирается продвигаться, мне не понятно, хотя я не великий специалист в этом вопросе», — отметил Джамбулатов.

Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
Федеральное агентство новостей /

Сборная России в числе 12 команд поборется за три путевки в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В первом стыковом матче 24 марта ей предстоит сыграть против польской команды, а в случае успеха — 29 марта сразиться с победителем противостояния Чехии и Швеции.

Ранее ФАН сообщал, что президент дагестанского клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов назвал экс-тренера сборной России Станислава Черчесова немного высокомерным. По его словам, на фоне Черчесова Карпин вызывает симпатию.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
россия польша дагестан анжи сборная россии по футболу карпин стыковые матчи чемпионат мира в катаре
Комментировать