Реальные зарплаты в Дагестане за год снизились почти на 3%

Махачкала, 30 декабря. За 11 месяцев 2021 года средний размер заработной платы в Дагестане вырос на более чем 6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом реальная зарплата граждан упала почти на 3%.

По словам врио первого вице-премьера Дагестана Нюсрета Омарова, к концу ноября дагестанцы в среднем получали зарплату в размере 31 тысячи рублей. За неполный год она выросла на 6,6%, однако из-за роста цен оказалось, что в реальном выражении зарплаты снизились.

«Реальная зарплата за этот же период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 2,8% за счет опережающего роста цен», — сказал Омаров на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова. Его слова приводит пресс-служба руководителя региона.

В начале декабря в дагестанском отделении Центробанка отмечали, что годовой уровень инфляции в республике составляет около 13%. При этом если брать в расчет только продовольственную группу товаров, то рост цен достигает порядка 20%.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Согласно проекту стратегии социально-экономического развития республики, спустя девять лет граждане будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.